Son dakika haberleri: Bayramda hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak - Son Dakika

Kurban Bayramı süresince Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, arife günü ve bayram boyunca hava bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığının Konya'da 32-34 derece civarında olacağı, Aksaray, Niğde ve Karaman'da ise 31-33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.