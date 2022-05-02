Son dakika haberleri... Bayramda korkutan yangın: İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bayramda korkutan yangın: İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

02.05.2022 19:48
Son dakika haberleri... Bayramda korkutan yangın: İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Tepecikler Mahallesi İstiklal Sokak üzerinde A.T.'ye ait iki katlı evin çatı katında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haberleri... Bayramda korkutan yangın: İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
Son dakika haberleri... Bayramda korkutan yangın: İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

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Sakarya, İtfaiye, Yangın, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bayramda korkutan yangın: İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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