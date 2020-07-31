Son dakika haberleri! Bayramda silah ve bıçaklar çekildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bayramda silah ve bıçaklar çekildi: 1 ölü, 3 yaralı

Geçlerin kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Kurban Bayramının 1. gününde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Oyalı Mahallesi'nde Kurban Bayramının 1. Gününde mahallede aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Gençler arasında çıkan kavgaya ailelerde katılınca silah ve bıçaklar çekildi. Meydana gelen olayda Mustafa Akar (49), Mehmet B., Emrah B. ve Şahin B., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Mustafa Akar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kavgaya karışan Vakkas A., ve Hüseyin A., isimli 2 kişi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.