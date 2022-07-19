38 yaşında ki şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın evli olduğu ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın bayramdan sonra izne geleceğini ifade eden babasının ikinci eşi olan Çınar Taşkın, "Bayramdan sonra izne gelecekti, para göndermiştik ama cenazesi geldi" dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Bayramdan sonra izne gelecekti, cenazesi geldi - Son Dakika

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