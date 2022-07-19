Son dakika haberleri: Bayramdan sonra izne gelecekti, cenazesi geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bayramdan sonra izne gelecekti, cenazesi geldi

19.07.2022 00:33
Son dakika haberleri: Bayramdan sonra izne gelecekti, cenazesi geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda Metin Dağı bölgesine yapılan sızma girişimi esnasında teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın (38) memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namaza Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri, ilçe halkı ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın bayramdan sonra izne geleceğini ifade eden babasının ikinci eşi olan Çınar Taşkın, "Bayramdan sonra izne gelecekti, para göndermiştik ama cenazesi geldi" dedi.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tuzla köyünde defnedildi. Cenaze namazında Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

38 yaşında ki şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın evli olduğu ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi. - ERZURUM

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Arıcılık dede mesleği dedi, arılar saldırdı Arıcılık dede mesleği dedi, arılar saldırdı Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Taşkın, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bayramdan sonra izne gelecekti, cenazesi geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bayramdan sonra izne gelecekti, cenazesi geldi - Son Dakika
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