Son dakika haberleri: Bayramiç'te kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 270 kilogram kıyılmamış tütün ile satışa hazır 10 bin sarma sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sarma olarak tabir edilen sigara üreten şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasaya kaçak yollarla sürülmek istenen 270 kilogram kıyılmamış tütün ile içime ve satışa hazır halde 10 bin sarma sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi.