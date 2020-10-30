Son dakika haberleri... Bayramiç'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bayramiç'te silahlı kavga: 1 yaralı

30.10.2020 14:07
Son dakika haberleri... Bayramiç'te silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bayramiç'te bir kişi tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

Bayramiç'te bir kişi tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralandı.

Menderes Mahallesinde park halinde duran 17 ABF 765 plakalı otomobilde oturan İ.E ve arkadaşı F.İ arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E, F.İ'yi bacağından silahla vurarak yaraladı.

Çevredekilerin silah sesi duymasının ardından aracın bulunduğu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

F.İ, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Bayramiç Devlet Hastanesine ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli İ.E ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Menderes, Bayramiç, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bayramiç'te silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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