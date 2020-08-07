Son dakika haberleri: Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bayramiç'te meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Plakasız motosikletiyle Çan'dan Bayramiç yönüne giden Mesut Kaya'ya (43) aynı yönden giden Osman Demir idaresindeki 17 HH 213 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin tekerleğinin tampona sıkışması sonucu, motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Kazada yaralanan Mesut Kaya, ambulansla götürüldüğü Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.