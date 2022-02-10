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Son dakika haberleri: Bayramiç'te yaşlı kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bayramiç'te yaşlı kadın, evinde ölü bulundu

10.02.2022 15:39
Son dakika haberleri: Bayramiç'te yaşlı kadın, evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Muratlar köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Hayriye Çetin'in evine gelen kızı, annesinin hareketsiz olduğunu gördü.

Evdeki eski televizyonun ekranının patlak, yanındaki koltuğun ise bir kısmının yanık olduğunu gören kızı, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın nedeniyle oluşan dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bayramiç'te yaşlı kadın, evinde ölü bulundu - Son Dakika


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