Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:12

Kaynak: AA

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