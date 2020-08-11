Son dakika haberleri | Bayramov: "Azerbaycan her zaman her türlü meselede Türkiye'nin yanındadır"
Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:12
Kaynak: AA
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