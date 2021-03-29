Son dakika haberleri! Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner çocuklarla birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyadı - Son Dakika

Bayrampaşa'da İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında yaya ve okul geçitlerinde kırmızı çizgi hazırlıkları başladı.

Bayrampaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan çocuklar uygulamadan önce Belediye Başkanı Atila Aydıner'le irtibata geçerek, isteklerini iletti.

Çocuklardan gelen talebi kabul eden Aydıner, proje için hazırlanan tişört, şapka, kırmızı düdük ve kırmızı maskelerin dağıtıldığı çocuklarla birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Aydıner, yaklaşık 30 çocukla beraber gerçekleştirilen etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bu önemli projesine katkı vermek istediklerini öğretmenleri vasıtası ile bizlere ulaştırdılar. Onların bu anlamlı istekleri bizler için emirdir. Biz de hazırlıklarımızı tamamlayıp farkındalık oluşturmak için çocuklarımızla bugün bir araya geldik ve trafikte yaya güvenliğini dikkate almaları için şoförlerin hepsine anlamlı bir mesaj vermek istedik. Çocuklarımız yaya geçitlerini kırmızıya boyayarak hem bakanımızın projesine katkı vermek istediler hem de farkındalık oluşturarak tüm taşıt sürücülerine kırmızı, yani önemli bir mesaj vermiş oldular." değerlendirmesinde bulundu.