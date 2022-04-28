Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü

28.04.2022 14:07

Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü Yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın tadilatı süren çatı katında yangın çıktı.

Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü

Yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın tadilatı süren çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları ise dron ile görüntülendi.

Yangın, Ortamahalle Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, binanın çatı katında tadilat çalışması yapılıyordu. İşçiler mola verdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binayı tahliye eden apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çatıda tadilat yapıldığını söyleyen Derya Çabuk, "Artık izmarit mi attılar, bilmiyoruz. Alev aldı. Kendimizi dışarı zor attık. Başka bir komşumuz binayı yeni almıştı. Çatı katını tamir ettiriyordu. Oradan yangın başladı. Şu anda eve giremiyoruz. İçeride mahsur kalan yok. Tadilat yapılan yerin alt katları doluydu. Dumanı gördükten sonra onlar da kendilerini tahliye etti. Maddi zararı bilemiyoruz" dedi. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü
Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü
Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü
Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü
Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü

YORUMLAR
500
Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Bayrampaşa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü BAYRAMPAŞA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI BAYRAMPAŞA'DA 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Pazar günü oynanacak
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:57:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da bir binanın çatı katı yangında küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement