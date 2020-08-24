Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da çatı yangını: 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yan tarafta bulunan başka bir apartmanın çatı katına da sıçradı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çatı katları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökyüzünü dumanların sardığı ve alevlerin yükseldiği yangın çevre apartmanlarda oturanlarda da paniğe yol açtı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL