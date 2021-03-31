Bayrampaşa 'da 3 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde 3 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya deposunda saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm depoyu daha sonra da üst katları kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında depoda hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini öğrenmek için soruşturması sürüyor.

Depo sahibi Hakkı Erdem, "Herhalde sigortadan kaynaklı çıktı. Depoda çalışan eleman gelip bize söyledi. İçeride hediyelik eşya, tabak, oyuncak gibi eşyalar var. Ben mal sahibiyim dükkan sahibi başka" dedi.- İstanbul