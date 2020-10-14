Bayrampaşa'da minibüsün kadına çarpma anı kamerada - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu minibüsünün çarptığı kadın yaralandı. O anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 09.15 sıralarında Bayrampaşa'da meydana geldi. Yolcu aldıktan sonra harekete geçen minibüsün sürücüsü yolun karşısına geçen kadını fark etmedi. Önünde geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı. Minibüs sürücüsü çarptıktan sonra kadını fark ederek aracını durdurdu. Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulan yaralı kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anları çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçen kadını bir anda harekete geçen minibüsün çarptığı, çarptıktan sonra duran minibüsün önündeki yaralı kadına çevredekilerin yardım ettiği görülüyor.