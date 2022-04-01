Bayrampaşa'da otel odasında kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da geçen yıl kaldığı otelde Ferdane Kurt'u iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla Cemil Yar'ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Yar'a "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemil Yar getirildi. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki mütalaasını tekrar ederek, sanık Cemil Yar'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, "Mütalaanın kasten öldürme kısmına katılıyoruz. Ancak tasarlayarak kasten öldürme suçundan sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"BEN KİMSEYE İHANET ETMEDİM"Tutuklu sanık Cemil Yar, mütalaaya karşı savunmasında "Ben müştekilere soru sormak istiyorum, soru sormadan bu cezayı almak istemiyorum. Kendimi ifade etmem için bu insanların burada olması lazım. Ben kimseye ihanet etmedim kimsenin de bana ihanet etmesini istemiyorum" dedi.

SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemil Yar'ın "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını hükmetti. Heyet, sanığın cezasında iyi hal indiriminin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 12 Ocak 2021 günü çocuğunun ağlaması üzerine aynı odada kalan Tülay S.'nin uyandığı, 3 yaşındaki çocuğun annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine de durumu otelde kalan diğer müşterilere aktardıkları anlatıldı. Bu sırada 217 numaralı odada kalan Cemil Yar otelden kaçtı. Tülay S. ile birlikte bazı müşterilerin odasına bakıldıktan sonra 217 numaralı odanın kapısı çalındı ancak kapıyı açan olmadı. Lobideki görevli, Cemil Yar'ın anahtarını da alarak otelden gittiğini belirtti. Daha sonra odayı açan görevliler, Ferdane Kurt'u 217 numaralı odada sırt üstü yatar vaziyette üzerine battaniye serili halde buldular. Otelde konaklayan Hasan K.'nin tanık olarak verdiği ifadesinde, şüpheli Cemil Yar ile Ferdane Kurt ile otelde tanıştığını, Ferdane Kurt'un şüpheli ile evlenme kararı verdiklerini söylediğini anlattı. Soruşturma kapsamında otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Cemil Yar'ın otelin katlarında bulunan 4 numaralı kamerayı olaydan 4 gün önce koridorda bulduğu bir uzun saplı çekçek yardımı ile bozduğu, 6 numaralı güvenlik kamerasını ise olaydan 6 gün önce yönünü değiştirerek bozduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan şüpheli Cemil Yar, yaklaşık 3 aydır söz konusu otelde kaldığını, Ferdane'nin kendisine ev tutma teklifi sunduğunu ancak kabul etmediğini, olay günü maktul ile kendi odasında kaldıklarını söyledi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2011 ve 2012 yıllarında 4 sefer yatış yaptığını ama teşhis konusunda herhangi bir raporunun olmadığı belirlenen şüpheli Yar, Ferdane Kurt ile aralarında herhangi bir tartışmanın olmadığını, odasında kendi çamaşırlarını kurutmak için ip asılı bulunduğunu, olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını öne sürdü. Şüpheli Cemil Yar, olayı tasarlamadığını, otel kameralarını Ferdane'nin kendisine otelde laf söz olmasın demesi üzerine kendi bulunduğu kattaki ve Ferdane'nin bulunduğu kattaki kameraları kırdığını ileri sürdü. İddianamede, şüphelinin Ferdane Kurt' u tasarlayarak öldürmediğini savunduğu fakat olayın öncesinde maktul ile geçmişe dayalı ilişkilerinin olduğu, kendi odasını ve maktulün odasını gösterir kameraları olay tarihinden önce bozması ve öldürme yöntemi ve şekliyle suçun tasarlanarak işlendiğinin anlaşıldığını belirtti. İddianamede, 22 Ocak'ta tutuklanan Cemil Yar hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyordu.