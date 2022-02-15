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Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'DA OTELDEKİ KADIN CİNAYETİ: CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINI BOZMUŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'DA OTELDEKİ KADIN CİNAYETİ: CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINI BOZMUŞ

15.02.2022 14:40

Son dakika haberi: BAYRAMPAŞA'da kaldığı otelde Ferdane Kurt'u (43) iple boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Cemil Yar hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

BAYRAMPAŞA'da kaldığı otelde Ferdane Kurt'u (43) iple boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Cemil Yar hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, olayın tasarlanarak işlendiğine dair belirginliğin bulunmadığı kanaatiyle sanık Cemil Yar'ın Kasten öldürme suçundan müebbet hapsini talep etti. Şikayetçi taraf ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek sanığın Tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ettiler. Mütalaada, sanığın olaydan 4 gün önce otelde bulunan kameralardan birini bozduğu diğerinin ise yönünü değiştirdiğini belirtilerek Kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Yar getirildi. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan sanık Cemil Yar hakkında akıl hastalığının olmadığına yönelik rapor geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Ferdane Kurt'un 12 Ocak günü, saat 03.00 sıralarında otelin ikinci katında 217 numaralı odada sırt üstü yatar vaziyette bulunduğunu belirtti. Mütalaada, sanığın Ferdane Kurt ile cinsel ilişki sonrasında boğazına ip dolayarak öldürdüğü, sanığın anlık olarak Kurt'un ölümüne sebebiyet verdiği ve öldürme eylemi sonrasında odayı kilitleyerek uzaklaştığı, eylemin taammüden gerçekleştirildiğine ilişkin belirginliğin bulunmadığı belirtildi. Mütalaada, sanığın olaydan 4 gün önce otelde bulunan kameralardan birini bozduğu diğerinin ise yönünü değiştirdiğini belirtilerek Kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSIN

Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz, çamaşır ipinin daha sonra Kurt'un yanında bulunması, kameranın yönlerinin değiştirilmesi dikkate alınarak sanığın tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı da Odada çamaşır asmaya müsait bir yer yoktur. Daha önceden ipi temin ettiği düşünülürse kasten tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi.

SANIK AVUKATI SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Sanık Cemil Yar mütalaaya karşı savunmasında, Ben 25 yaşımdan sonra okuma yazma öğrendim. Sizler kadar bilgi sahibi değilim ama öncelikle şunu beyan edeyim, bu önümde duran kağıt ölüm orucumdur. Ben derdimi şimdiye kadar kimseye anlatmadım. Belki vatan haini, belki de FETÖ'cü olacağım anlatsam. Bu konunun siyasi bir konu olduğunu söylemek istiyorum. Ben bu devlet için kimlik değiştirerek iki kez askerlik yaptım. Devleti anlamak için gittim dedi. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Sanık tarafına mütalaaya karşı savunma için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 12 Ocak günü çocuğunun ağlaması üzerine aynı odada kalan Tülay S'nin uyandığı, 3 yaşındaki çocuğun annesinin odada olmadığını söylemesi üzerine de durumu otelde kalan diğer müşterilere aktardıkları anlatıldı. Bu sırada 217 numaralı odada kalan Cemil Yar otelden kaçtı. İddianamede, 22 Ocak'ta tutuklanan Cemil Yar hakkında Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'DA OTELDEKİ KADIN CİNAYETİ: CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINI BOZMUŞ
Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'DA OTELDEKİ KADIN CİNAYETİ: CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINI BOZMUŞ
Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'DA OTELDEKİ KADIN CİNAYETİ: CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINI BOZMUŞ

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İstanbul, Mahkeme, Savcı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'DA OTELDEKİ KADIN CİNAYETİ: CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINI BOZMUŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BAYRAMPAŞA'DA OTELDEKİ KADIN CİNAYETİ: CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINI BOZMUŞ - Son Dakika
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