Üye Girişi
Son dakika haber | Bayrampaşa'da taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Bayrampaşa'da taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheliye gözaltı

15.02.2022 18:25

Son dakika haberine göre Bayrampaşa'da polisin uygulaması sırasında taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da polisin uygulaması sırasında taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Güven Timleri ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 11 Şubat'ta asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan taksideki B.V'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine bagaj eşyasını kontrol eden ekipler, koli içerisine gizlenmiş kalaşnikof tüfek ve 108 fişek buldu. Şüpheli B.V gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin koliyi il dışından gelen bir otobüsten teslim aldığı, kolinin asıl sahibinin D.I olduğu belirlendi. D.I'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen B.V, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Bayrampaşa'da taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheliye gözaltı
Son dakika haber | Bayrampaşa'da taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheliye gözaltı
Son dakika haber | Bayrampaşa'da taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheliye gözaltı

YORUMLAR
500

Trafik Denetleme, Münir Karaloğlu, Güven Timleri, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bayrampaşa'da taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheliye gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:48 Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:23 Cani adam birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 19:22:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bayrampaşa'da taksideki bagajından kalaşnikof tüfek çıkan şüpheliye gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement