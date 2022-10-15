Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu Açıklaması

15.10.2022 14:04
Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu Açıklaması

Son dakika habere göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Burada ihmal, hata ve kusur varsa bunlar tespit edilecektir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Burada ihmal, hata ve kusur varsa bunlar tespit edilecektir. Hatası, ihmali, kusuru olanlar varsa hukuk önünde mutlaka bunun hesabını vereceklerdir." dedi.

Maden ocağına gelerek işçilerle görüştükten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Destici, hayatını kaybeden 40 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Bartın'da ve İstanbul'da tedavi gören maden işçilerine şifa dileyen Destici, olayın yaşandığı ilk saatlerden itibaren bakanların bölgeye geldiğini ve ilgili kurumların çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Destici, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını dile getirerek "Bir kere daha gördük ki Türk milleti acısında birlikte ve beraber olmayı başardı. Burada gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde aşağıda 1 işçi kardeşimizin olabileceği yönünde bilgiler var." diye konuştu.

Maden ocağındaki işçi ve yetkililerin büyük bir iş birliği içerisinde insanları kurtarmak için cansiperane şekilde zamanla yarıştıklarını gördüklerini anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Şu anda da yerin 350 metre altında yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybeden 40 maden işçisi şehidimize, şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun. Acılı ailelerine, sevenlerine ve aziz, necip Türk milletine baş sağılığı ve sabır diliyorum. 11 yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum. Tabii ki duamız; ülkemizin, milletimizin, işçi kardeşlerimizin bu tür afetlerle, felaketlerle karşı karşıya kalmaması. Bu son olsun inşallah."

Destici, hukuki mercilerin konuya ilişkin harekete geçtiğine de değinerek "Burada ihmal, hata ve kusur varsa bunlar tespit edilecektir. Hatası, ihmali, kusuru olanlar varsa hukuk önünde mutlaka bunun hesabını vereceklerdir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Destici, Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika

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