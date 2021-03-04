Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici: "Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici: "Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor"

04.03.2021 15:02

Son dakika haberler: BBP Genel Başkanı Destici: "Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor" "Aziz vatan toprakları şehit kanlarıyla sulanmış, her bir karışı bizim için çok kıymetli" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta 2016'da...

BBP Genel Başkanı Destici: "Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor"

"Aziz vatan toprakları şehit kanlarıyla sulanmış, her bir karışı bizim için çok kıymetli"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta 2016'da hendek operasyonlarında şehit olan Astsubay Mehmet Uygun için düzenlenen mevlit programına katıldı. Destici, "Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor" dedi.

Şırnak'ta 2016'da hendek operasyonlarında şehit olan Astsubay Mehmet Uygun için ailesi, şehidin kabri başında mevlit okuttu. Mevlit programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Mevlit sonrası şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, daha sonra yaptığı açıklamada, "Aziz vatan toprakları şehit kanlarıyla sulanmış, her bir karışı bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin kanları. Onun için biz şehitlerimizin aziz hatırası önünde ne kadar çok eğilirsek yine de onlar için çok bir şey yapmış sayılmayız. Şehitlerimizi yetiştiren aileleri, geride bıraktıkları çocukları, eşleri, anneleri, babaları acılarını yaşamaya devam ediyorlar. Ama sabırla imanla onlara kavuşacakları günü bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin devem ettiğine dikkat çeken Destici, "40 yıla yakın bir süredir bu mücadeleyi güçlü bir şekilde veriyoruz. En çokta güvenlik boyutu noktasında binlerce şehidimiz var. Ama milletimiz artık yeter diyor. Biz artık evlatlarımızı teröre kurban vermek istemiyoruz. Bunun bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bunun için de devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor. Bu işin de tabii ki uç noktasında güvenlik güçlerimiz, kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, güvenlik korucularımız, özel harekatımız, jandarmamız var. Bunlar kırsalda, yurt içinde, yurt dışında, dağda, derede, tepede bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Onların bu mücadelesinin taçlandırılması için bizim de, devletin diğer unsurlarının da terörün tüm diğer bölümlerine karşı topyekün bir mücadele vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

" PKK, PYD olmak üzere hepsinden kurtulmamız gerekiyor"

Terör örgütlerine yönelik konuşan Destici, "Terörün uluslararası desteğinin kesilmesi lazım, finans desteğinin kesilmesi lazım, lojistik desteğinin kesilmesi lazım, terörü destekleyen diğer unsurların bertaraf edilmesi lazım. Etkisiz hale getirilmesi lazım. Basında, medyada bunların uzantıları varsa bunların etkisiz hale getirilmesi lazım. Siyasette uzantıları varsa bunların etkisiz hale getirilmesi lazım. Bu konuda hem yargı, hem devlet, hem hükümet hem Türkiye Büyük Millet Meclisi adımlar atıyor. Daha cesur, daha güçlü bir şekilde inşallah bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Bunun yanında da toplumun da, o bölgede yaşayan insanlarımızın da sosyolojik olarak, tekrar bu işin sosyal boyutunu da ele alıp burayla da mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü onlar da yıllarca istismar edildiler ve en büyük zararı da bölge insanı gördü. Bizim topyekun başta bölge insanımız olmak üzere ve tüm ülkemizin, milletimizin artık bu terör belasından, terörün her türlüsünden, başta PKK, PYD olmak üzere hepsinden kurtulmamız gerekiyor" dedi.

Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici: Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor
Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici: Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor
Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici: Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor
Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici: Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Şırnak, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! BBP Genel Başkanı Destici: 'Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor' - Son Dakika


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