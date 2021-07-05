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Son dakika haberleri: Bebe ve çocuk giyim sektörünün ihracat rotası Avrupa - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bebe ve çocuk giyim sektörünün ihracat rotası Avrupa

05.07.2021 11:50
Son dakika haberleri: Bebe ve çocuk giyim sektörünün ihracat rotası Avrupa, System.String[]

Son dakika haberleri: Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projeleri kapsamında önemli ihracat başarıları yakalayan bebe ve çocuk giyim sektörü, yurt dışı pazar payını artırmak için Avrupa ülkelerine odaklanacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projeleri kapsamında önemli ihracat başarıları yakalayan bebe ve çocuk giyim sektörü, yurt dışı pazar payını artırmak için Avrupa ülkelerine odaklanacak. Çin'e alternatif arayışı içinde olan Avrupa'nın son dönemde Türkiye'den siparişlerini artırdığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Avrupa'ya ihracatımızda önemli bir atak yapma fırsatımız var. Fuar ve ikili iş görüşmeleri organizasyonları ile pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projelerinin Yürütme Kurulları Ortak İstişare Toplantısı 1889 Bursa Double F Restoran'da gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO Meclis Üyeleri Mustafa Gürses, Nihat Alpay ve Mesut Okyay ile BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve kurul üyelerinin iştirakiyle düzenlenen toplantıda 2021 ve 2022 yılları için yurt dışı faaliyet planları görüşüldü.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO'nun 21 aktif UR-GE projesi ile Türkiye'nin en fazla UR-GE projesi yürüten kurumu olduğunu söyledi. UR-GE'ler arasında faaliyetlerine ilk başlayan projenin Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE'si olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Kuş, "Bebe ve çocuk giyiminde 4. UR-GE projesini de hayata geçirdik. Projelerden ikisi tamamlandı. İki projede ise çalışmalar sürüyor. Bebe ve çocuk giyimi UR-GE projeleri kapsamında şimdiye dek 24 eğitim, 7 danışmanlık, 16 alım heyeti ve 19 yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdik. Junioshow Fuarımız ile firmalarımıza ürünlerini uluslararası alıcılara sunma imkanı sağladık. UR-GE faaliyetlerinin katkısıyla firmalarımız küresel ticarette önemli bir konuma yükseldi. Pandemi sebebiyle bir süre ara vermek zorunda kaldığımız proje çalışmalarımızı yeniden hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yurt dışı faaliyetlerinde Avrupa ülkelerine odaklanmayı istediklerini belirten İsmail Kuş, "Üretim kalitemiz ve lojistik avantajımız sayesinde Avrupa ile önemli bir ticaret hacmine sahibiz. Pandemi ile birlikte Çin'e alternatif arayışı içerisine giren Avrupa ülkelerinden siparişlerimiz artmaya başladı. Bu trendi sürdürülebilir kılmak için güçlü bir ihracat ve tanıtım atağı yapmamız gerekiyor. İngiltere, Fransa, Sırbistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde fuar ve ikili iş görüşmeleri organizasyonlarına katılarak Avrupa pazarındaki pozisyonumuzu güçlendirebiliriz" diye konuştu.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, 2018-2020 yıllarında Türkiye bebe giyim ihracatı yüzde 10,8 azalırken, Bursa'da sektörün ihracatının yüzde 9,38 arttığını kaydetti. Bu başarıda UR-GE projelerinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Şenyurt, "Ticaret Bakanlığımız tarafından faaliyetleri ve ihracat başarıları ile örnek olarak gösterilen Bebe Çocuk Konfeksiyonu UR-GE projelerimizde normalleşme ile birlikte çalışmalarımıza yeniden hız kazandıracağız" dedi.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, UR-GE projeleri kapsamında şimdiye dek gerçekleştirilen 19 yurt dışı pazarlama faaliyetinin tamamının başarılı geçtiğini belirterek, "UR-GE projeleri sayesinde küresel pazarda etkinliğimiz her geçen gün daha da artıyor. Pandemi döneminde aksayan faaliyetlerimize yeniden güçlü bir şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu.

BTSO Meclis Üyesi Mesut Okyay ise sektör için Avrupa pazarının önemli olduğunu, bununla birlikte Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nda (ECOWAS) yer alan Nijerya, Gana, Mali ve Togo gibi ülkelerin de fırsatlar barındırdığına dikkati çekti. Nüfusla birlikte bölgede talebin de arttığını ifade eden Okyay, ECOWAS ülkelerinde bankacılık alt yapısının diğer Afrika ülkelerine kıyasla daha gelişmiş olduğunu sözlerine ekledi. - BURSA

Son dakika haberleri: Bebe ve çocuk giyim sektörünün ihracat rotası Avrupa
Son dakika haberleri: Bebe ve çocuk giyim sektörünün ihracat rotası Avrupa

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Bebe ve çocuk giyim sektörünün ihracat rotası Avrupa - Son Dakika Ekonomi


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