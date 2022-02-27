- Batman'da hırsız kaşla göz arasında telefon çalarak kayıplara karıştı
BATMAN - Batman'da hırsız, bebeğini yürüyüşe çıkartan bir annenin cebinden telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Diyarbakır Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın, çocuğunu bebek aranasıyla gezintiye çıkardı. Kadını gözüne kestiren hırsız, yanına yaklaşarak cebinden telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Bebeğiyle yürüyen anneye yankesici şoku kamerada - Son Dakika