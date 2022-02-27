Son dakika haberleri! Bebeğiyle yürüyen anneye yankesici şoku kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bebeğiyle yürüyen anneye yankesici şoku kamerada

27.02.2022 12:38

Edinilen son dakika haberine göre - Batman'da hırsız kaşla göz arasında telefon çalarak kayıplara karıştı Batman'da hırsız, bebeğini yürüyüşe çıkartan bir annenin cebinden telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

- Batman'da hırsız kaşla göz arasında telefon çalarak kayıplara karıştı

BATMAN - Batman'da hırsız, bebeğini yürüyüşe çıkartan bir annenin cebinden telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın, çocuğunu bebek aranasıyla gezintiye çıkardı. Kadını gözüne kestiren hırsız, yanına yaklaşarak cebinden telefonunu çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! Bebeğiyle yürüyen anneye yankesici şoku kamerada

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Hırsızlık, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bebeğiyle yürüyen anneye yankesici şoku kamerada - Son Dakika


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