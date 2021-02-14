Son dakika haberleri | Bebek'te denetimde ilginç anlar: "Soğan almaya çıkmıştım" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bebek'te denetimde ilginç anlar: "Soğan almaya çıkmıştım"

14.02.2021 10:14
Son dakika haberleri | Bebek'te denetimde ilginç anlar:

Edinilen son dakika haberine göre Bebek'te denetimde ilginç anlar: "Soğan almaya çıkmıştım" Beşiktaş sahil boyunca denetim yapan polis ekipleri 52 kişiye 180 bin 388 lira ceza uyguladı Denetimlerde polis ekipleri ile yasağı delen vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta...

Bebek'te denetimde ilginç anlar: "Soğan almaya çıkmıştım"

Beşiktaş sahil boyunca denetim yapan polis ekipleri 52 kişiye 180 bin 388 lira ceza uyguladı

Denetimlerde polis ekipleri ile yasağı delen vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı

İSTANBUL - Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dün sahil bandında geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Havadan da görüntülenen denetimlerde, yasağı delen 52 kişiye 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Bebek'teki denetimlerde polisin durdurduğu bir kadın cezai işlem uygulanacağını duyunca önce "Şaka mı yapıyorsunuz, soğan almaya çıkmıştım" sonrasında da "kayda alınmak istemiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamayı delenlere göz açtırmadı. Dün gün boyu Beşiktaş sahil bandında denetim gerçekleştiren Beşiktaş polisi, yasağı umursamayan ve maske takmayan 52 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda 180 bin 338 lira idari para cezası uyguladı.

Yasağa delenlere ceza yağdı

Denetimler kapsamında turist yoğunluğu nedeniyle kalabalıktan şikayet edilen Bebek sahilinde denetimleri daha da sıklaştıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıda olan vatandaşların izin belgelerini ve kimliklerini kontrol etti. Belgeleri tam olan vatandaşların işlerine ve evlerine gitmelerine izin verildi. Ancak kısıtlamayı umursamayarak dışarıya çıkan bir kadın ekiplerin denetimine takıldı. Denetimde durdurulan kadına Beşiktaş polisi izin belgesi sordu.

Polisle manava giden kadın arasında ilginç diyalog

İzin belgesinin olmadığını ve manava gittiğini iddia eden kadına polis ekipleri, alışveriş saatinin saat 17.00'de sonlandığı belirtildi. Bunun üzerine kimliği istenen kadın, polisin 'cezai işlem uygulayacağız' demesinin ardından önce "şaka mı yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Ardından da kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "kayda alınmaktan hoşlanmıyorum böyle bir hakkım var" diyerek tepki gösterdi. Ekiplerle tartışan kadın bu kez de acil sebze alması gerektiğini ve bu yüzden "soğan almaya çıkmıştım" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Polisin, "Soğan bozulacak bir ürün değil, taze ekmek almıyorsunuz" cevabı sonrasında kadına idari para cezası uygulandı.

Beşiktaş polisi yasağa göz açtırmıyor

Maske takmadan sahilde yürüyen bir başka kadın ise kendisine durduran ekiplere, "Annem rahatsız apar topar çıktım, maskemi de takmaya unuttum" dedi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Beşiktaş, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bebek'te denetimde ilginç anlar: 'Soğan almaya çıkmıştım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı İstanbul'da vatandaşlar masal gibi bir sabaha uyandı Arkadaşının evinde asılı bulunan kızın boynundaki çift ip izi aileyi şüphelendirdi! Yeniden otopsi istediler Patronunun parasını çalıp, koronalı hastadan aldığı tükürükle öldürmeye çalışan zanlıya ev hapsi verildi Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'ndan "ödüllü" formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak         
09:36
1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı         
09:24
Bebek Sahili'nde lüks yat alevler içinde kaldı Bebek Sahili'nde lüks yat alevler içinde kaldı         
09:04
Sevgililer gününde dehşet! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü Sevgililer gününde dehşet! Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü         
06:55
Bakan Akar kahreden haberi duyurdu: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti Bakan Akar kahreden haberi duyurdu: Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti         
03:00
Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor         
00:31
Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu         
20:27
Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi         
19:53
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 10:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bebek'te denetimde ilginç anlar: "Soğan almaya çıkmıştım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei