Son dakika haberleri! Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası Mersin'de başladı

Kentte 5 gün sürecek şampiyonada, 3 kategoride de en iyi dereceyi elde edecek sporcular, İtalya 'nın Palermo kentinde 2-9 Ekim'de yapılacak Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Kadınlar, erkekler ve gençler kategorilerinde organize edilen şampiyonaya, 5 kentten 12 sporcu katılıyor. Tekneleriyle Akdeniz 'in mavi sularına açılan yelkenciler, organizasyonda derece elde etmek için ter döküyor.

Mersin 'de, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'nda 12 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

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