Son dakika haberleri: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Birliklerimiz (Ukrayna'daki) operasyonda yer almıyor" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Birliklerimiz (Ukrayna'daki) operasyonda yer almıyor"

24.02.2022 13:08
Son dakika haberleri: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Birliklerimiz (Ukrayna'daki) operasyonda yer almıyor"

Son dakika haber: Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'daki Rus operasyonuna katılmadığını bildirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna'daki Rus operasyonuna katılmadığını bildirdi.

Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı'nda askeri yetkililer ile acil toplantı yaptı.

Sabah saatlerinde Ukrayna devlet sınırının Belarus tarafından desteklenen Rus askeri birlikleri tarafından saldırıya uğradığı yönündeki haberleri gördüğünü belirten Lukaşenko, "Bizim askeri birliklerimiz (Ukrayna'daki) bu operasyonda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

Putin ile Zelenskiy arasında müzakere önerisi

Lukaşenko, daha önce Ukrayna'yı uyardığını hatırlatarak, iki tarafın kan dökülmesi ve savaşı önlemenin yollarını aramaları gerektiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya tarafına Minsk'te müzakereler yapılmasını öneren Lukaşenko, "Biz Slavız, üç Slav halkı. Haydi oturalım ve sonsuza kadar kaderimizin geleceğini belirleyelim. Ben (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy olsam buna sarılırdım. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin 'Biz işgalci değiliz, Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz' diyor. Daha ne lazım? Müzakerelerin temeli budur." dedi.

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Aleksandr Lukaşenko, cumhurbaşkanı, Belarus, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: 'Birliklerimiz (Ukrayna'daki) operasyonda yer almıyor' - Son Dakika


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