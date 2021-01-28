Son dakika haberleri! Belçika'da AstraZeneca aşısının üretiminin yapıldığı tesiste denetim - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ile ilaç şirketi AstraZeneca arasındaki tedarik anlaşmazlığının ardından şirketin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretim sürecinde yer alan Belçika'daki bir fabrikada denetim yapıldı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Seneffe kasabasında AstraZeneca için üretim gerçekleştiren "Novasep" isimli başka bir şirketin fabrikasına, Belçika Sağlık Bakanlığı yetkilileri "denetim ziyareti" düzenledi.

Denetimin, AB Komisyonunun talebi üzerine yapıldığı iddia edildi ancak AB Komisyonu sözcüleri, bunun doğru olup olmadığına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

Belçika Sağlık Bakanlığı yetkilileri, denetimin "şeffaflık ve tarafsızlığın" sağlanması için başka AB ülkelerinin de katılımıyla yapıldığını bildirdi.

Söz konusu denetime Hollanda, İtalya ve İspanya'dan uzmanların katıldığı, Belçikalı uzmanların elde edilen bilgiler ışığında raporlarını yakında hazırlayacakları ifade edildi.

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının 2'si İngiltere'de, 1'i Almanya ve 1'i Hollanda'da bulunan fabrikalarda üretildiği belirtiliyordu. Belçika ve İtalya gibi başka ülkelerde, AstraZeneca'nın aşısının üretim sürecinde yer alan fabrikalar bulunduğu kaydedildi.

İngiliz basınında, "AB yetkililerinin Birlik içindeki fabrikalarda üretilen aşıların İngiltere'ye gönderilip gönderilmediğini tespit etmek istediği" öne sürüldü.

AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, dünkü açıklamasında, "Hiçbir şirket neler olduğunu anlamadığımız gibi bir yanılgıya kapılmasın. Tüm şirketlerden sağladıkları bilgiler konusunda şeffaf olmalarını istedik. Üretilen doz miktarı, bunların nerede üretildiği ve nereye gönderildiğini biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AB ile AstraZeneca anlaşmazlığı

AstraZeneca ile AB arasında 400 milyon doz aşı için sözleşme geçen yaz imzalanmıştı. Aşının geliştirme sürecini hızlandırmak amacıyla AB'nin 336 milyon avro ön finansman sağladığı açıklanmıştı.

Aşının bu hafta verilmesi beklenen onayından sonra AB içinde dağıtılması bekleniyordu. Ancak AstraZeneca'nın hafta başında AB'ye yılın ilk çeyreği için tedariki yüzde 60 eksik yapacağı açıklandı. AB tarafı ise kesintinin daha fazla olacağını belirtiyor. AB'nin 100 milyon doz beklerken bunun dörtte birini alabileceği ifade ediliyor.

AB, İngiliz- İsveç şirketi AstraZeneca'nın eksik teslimatına tepki göstererek AstraZeneca'nın yükümlülüklerine uymasını istiyor. Şirket ise tedarik konusunda sözleşmede "en üst seviyede çaba gösterilmesi" yönünde bir madde bulunduğunu ve tedarik için en üst çabayı gösterdiğini savunuyor.

AstraZeneca'nın AB içindeki fabrikalarda üretimin az olması nedeniyle Birlik ülkelerine beklenenden az aşı dozu göndereceği haberleri üzerine AB yetkilileri, İngiltere'de bulunan ve üretimin fazla olduğu AstraZeneca fabrikalarından aşı gönderilmesini talep ediyor.