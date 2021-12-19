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Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı

19.12.2021 19:42

Son dakika haberleri: Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3'üncüsü düzenlenen "Özgürlük Yürüyüşü" adlı eyleme katıldı. Belçika Özgürlük Birliği isimli kolektif grup tarafından organize edilen eylem, başkentteki Kuzey Tren İstasyonu'nda yerel saatte 13.00'de başladı. Polis, Kuzey Tren İstasyonu'ndan ayrılan kişilerde yasaklı ve tehlikeli nesneler olup olmadığı kontrol ederek, yürüyüş başlamadan 13 kişi gözaltına aldı.

Göstericiler, sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına, aşı bilgisini ve negatif PCR test sonucunu içeren restoran, sinema gibi yerler için zorunlu olan Covid Safe Ticket (CST) isimli sağlık kartı uygulamasını protesto etti. Belçika Özgürlük Birliği kolektifi hükümet tarafından duyulmayı isteyerek, hükümete bir "vatandaşlar tartışması" başlatması çağrısında bulundu.

Genel olarak barışçıl geçen gösterilerde yer yer tansiyon yükselirken, bazı göstericiler, polise havai fişekle saldırdı. Polise göre, gösteriye 3 bin 500 kişi katıldığını, Belçika Özgürlük Birliği ise eyleme 50 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Öte yandan polis, 25 Kasım'da düzenlenen ilk eyleme 35 bin, 5 Aralık'ta düzenlenen ikinci eyleme ise 8 bin göstericinin katıldığını açıklamıştı.

(Melike Yazır/İHA)

Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı
Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı
Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı
Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı
Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı
Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı
Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı
Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı

Koronavirüs, Protesto, Brüksel, Belçika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Belçika'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi: 13 gözaltı - Son Dakika
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