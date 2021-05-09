Son dakika haberleri: Belçika'da koronavirüs tedbirleri kaldırıldı - Son Dakika

Belçika hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında ekim ayında kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, yeniden müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Salgın önlemleri kapsamında sadece açık bölümlerinde hizmet verecek olan işletmelerin teras ve bahçeleri, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen günün ilk saatlerinden itibaren ilgi gördü.

Brüksel'in merkezindeki turistik Grand Place bölgesindeki restoran ve kafeteryalar hem turistleri hem de Brüksellileri aylar sonra ilk kez ağırladı. Tedbirilerin kaldırılması Belçikalıları sevince boğarken şehir merkezlerinde geniş katılımlı kutlamalar yapıldı.

Öte yandan Belçika hükümetinin aldığı kararlar çerçevesinde işletmeler her masaya sadece 4 müşteri alabilecek. Kapalı alanlarda müşterilere hizmet verilemeyecek. Müşteriler sadece masada otururken maskelerini çıkarabilecek. Restoran, kafe ve barlar saat 22.00'de kapanacak.

Sıkı tedbirler arasında bulunan 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı da sonlandırıldı. Ancak gece yarısından sabah 05.00'e kadar kamuya açık alanlarda en fazla 3 kişi bir araya gelebilecek. Aileler için bu şart aranmayacak.

Daha önce 20.00'de sonlandırılan alkol satışları da 22.00'ye kadar devam edebilecek. kültürel etkinlikler, profesyonel spor müsabakaları gibi toplu organizasyonlar da önceden izin alınarak en fazla 50 izleyicinin katılımıyla yapılabilecek.