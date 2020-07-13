Son dakika haberleri | Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 63 bine yaklaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 63 bine yaklaştı

Son dakika haberleri: Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 101 artarak 62 bin 707'ye yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 101 artarak 62 bin 707'ye yükseldi.

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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 782'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vakası sayısının 101 artarak 62 bin 707'ye yükseldiği ifade edildi.

Günlük vaka sayısının ortalama 90'a yükseldiği vurgulanan açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 2'lik bir artış gözlemlendiğine işaret edildi.

Açıklamada, vaka sayısındaki artışın özellikle başkent Brüksel, Anvers ve Flaman bölgesinde gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre, market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, 1 kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Belçika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 63 bine yaklaştı - Son Dakika Dünya
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