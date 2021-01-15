Belçika'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in korona virüs aşısından olan 82 yaşındaki bir kişi 5 gün sonra hayatını kaybetti. Norveç'te ise aşı uygulamasından sonra 23 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyaları birçok ülkede devam ediyor. Belçika'da Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in korona virüse karşı geliştirdiği aşının uygulandığı 82 yaşındaki bir kişinin 5 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "14 Ocak 2021'de FAMHP'ye, aşılamadan 5 gün sonra sağlık sorunları olan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için durum daha ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır" denildi.

NORVEÇ'TE 23 ÖLÜM

Norveç İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran 23 kişinin hayatını kaybettiği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Hollanda ve Bulgaristan da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Pfizer/BioNTech'in korona virüs aşısını aldıktan sonra kişilerde göz çevresinde şişlik ve kızarıklık gibi yan etkiler olduğunu bildirmişti. Avrupa Birliği üye ülkeleri, söz konusu aşıyı Aralık ayı sonlarında başlatılan toplu aşılama kampanyaları ile uygulamaya başlamıştı.

(İHA)