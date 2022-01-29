Son dakika haberleri... Belçika'da polis sendikaları grev çağrısı yaptı - Son Dakika

Belçika'da bazı polis sendikaları, düşük ücret ve emeklilik gibi konularda hükümetle anlaşmazlıklarının sürmesi üzerine ülke genelinde grev çağrısında bulundu.

Polis sendikalarıyla hükümet arasında ücretler ve emeklilik koşulları hakkında birkaç aydır süren pazarlıklar sonrasında hükümet sendikalara teklifini yaptı.

Belçika hükümeti, 48 bin polis memurunun statüsünde ciddi iyileştirme yapılacağını ayrıca ortalama yüzde 5 maaş zammı verileceğini açıkladı.

Hükümetle görüşmeleri yürüten dört sendikadan ikisi, teklifi yeterli bulmadıklarını belirterek, 15 Şubat'ta ülke genelinde greve gidilmesini istedi.

Bu iki sendika, polislerin hakları için hükümetin teklifinin yıllık 120 milyon avro tuttuğunu bildirdi. Sendikalar, bunun 200 milyon avroya çıkarılmasını talep etti.

Belçika'da polis sendikaları, hükümetle pazarlıklara başlamadan önce geçen yılın sonunda da gösteriler yapmıştı. Polisler, 2001'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığını belirtiyor ve 2030 itibarıyla görevlerinin "ağır iş" kategorisinden çıkarılarak yaptıkları işe bakılmaksızın tüm polislerin emeklilik yaşının 67'ye yükseltilmesine karşı çıkıyor.