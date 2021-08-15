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Son dakika haberleri! Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu

15.08.2021 15:05

Edinilen son dakika haberine göre Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu: "Çok sayıda kayıp ihbarı var.

Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu:

"Çok sayıda kayıp ihbarı var. Evlerin altında kimlerin kaldığı belli değil"

"Üst katlara kaçabilen kurtulmuş, kaçamayanlar su altında kalmışlar"

KASTAMONU - Sel felaketinin büyük hasar verdiği Bozkurt'taki durumu değerlendiren Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Çok sayıda kayıp ihbarı var. Evlerin altında kimlerin kaldığı belli değil" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla oluşturulan ve Kastamonu'daki afet bölgelerinde incelemelerde bulunan heyet, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, afetin yaşandığı ilk dakikadan itibaren sahada olduklarını belirterek, "Böyle bir manzara anlatılır bir şey değil. Kimi noktalarda 4'üncü katlara kadar su basmaları yaşanmış. Bozkurt çok geniş bir ilçemiz değil. Dolayısıyla manevra yeteneği de çok fazla değil. Cenab-ı Allah'tan dileğim en az kayıpla atlamak. Çok sayıda kayıp ihbarı var. Evlerin altında kimlerin kaldığı belli değil. Üst katlara kaçabilen kurtulmuş, kaçamayanlar su altında kalmışlar" dedi.

"Tabiata çok fazla müdahil olursanız, 40 sene sonra size dönüyor"

Metrekareye düşen yağış miktarını değerlendiren Vidinlioğlu, "100 metreküpün afet kabul edildiği bilimsel olarak kabul edildiği bir gerçek. 430 küsur metreküp, buna hiçbir şeyin dayanması mümkün değil. Bizim insanlığın kendini yeniden çek etmesi gerekiyor. Tabiata çok fazla müdahil olursanız, 40 sene sonra size dönüyor. Pandemi de bize öğretti, betonun yenilmeyecek bir şey olduğunu. Bu kadar hırsın neticesini çok iyi olmadığını öğrenmiş olduk. Onun için tabiatla barışık yaşamak lazım. Ancak o zaman rahat edeceğiz. Bilimden de uzaklaşmamak lazım. Kemerli köprüler yapmak lazım" diye konuştu.

"Bu çok kolay üstesinden gelinebilecek bir şey değil"

Selin verdiği tahribattan bahseden Vidinlioğlu, "Bölgede bütün işyerleri tahrip olmuş. Bu çok kolay üstesinden gelinebilecek bir şey değil. Fakat gereken irade gösteriliyor. Hemen hemen her şeye müdahil olundu. Bundan sonrada Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ifadesi; dere yatağının olduğu yerlerde evleri geri çekmek, orayı biraz daha doğal seyrine bırakmak. Sayın Cumhurbaşkanımızda bölgeyi afet bölgesi ilan etti. Onun içinde hükümetimize minnettarız. Afet bölgesinin kendi iç dinamikleri vardır. Onunda getirdiği bir takım artılar olacaktır" şeklinde konuştu.

Kastamonu Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Vidinlioğlu, "Fen İşleri Müdürlüğümüz Azdavay'da 2 ekskavatör, 1 kamyon; Çatalzeytin'e 2 kamyon, 1 büyük kepçe; Bozkurt'a 1 transit kamyonet, 2 pikap ve arama kurtarma çalışması için 5 personel, nakliye içinde 1 treyler gönderdi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2 vidanjör Pınarbaşı'na gönderildi. Oradaki çalışmanın ardından Azdavay'a yönlendirildi. Toplam 11 personelle orada çalışma devam ediyor. 2 transit kamyonet Bozkurt ve Abana'da devam eden şebeke çalışmaları için tamirat malzemesi transfer etmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Bozkurt'a 1 su tankeri ile 2 personelle görev yapıyor. 4 personelde arama kurtarma faaliyetlerinde görevlendirildi. İtfaiye Müdürlüğümüz 1 merdivenli itfaiye aracı, 1 su tankeri ve 4 personelle görev yapıyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz 2 cenaze nakil aracı, 4 personel gönderdi. Hal Müdürlüğümüz 3 personeli arama kurtarma ve nakliye işleri için gönderdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü 1 hayvan ambulansı ve yine 4 personeli görevlendirdi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2 personel ve forklift yardım malzemelerini yükleme ve boşaltmada çalışıyor. Kastamonu dışından gelen araçlara akaryakıt ikmalleri yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 çöp kamyonu, 3 personel, 3 arama-kurtarma personeli, 2 yardım malzemesi tanzimi için, 2 personelde yardım malzemesi nakli için görevlendirildi. Ulaştırma Müdürlüğümüz ise belediyemize tahsis edilen minibüslerle güvenli bir şekilde vatandaşların nakli için bulundu. Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve tüm mal varlığımızla bölgenin emrindeyiz. İlimizden ve il dışından 20 bin kişi hayırseverlerin yardımlarını afet bölgesini ulaştırdık. İhtiyaçlar ivedilikle gönderilmektedir. Sadece belediye olarak 25 kamyonun üzerinde gıda, temizlik, içme suyu, kıyafet, battaniye, kişisel bakım ürünleri, ekipmanları ulaştırıldı. Yurtlara yerleştirilen afetzedelere de yardımlar ulaştırıldı. Bir büyük jeneratörü de bölgeye ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

"Her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz"

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Başkan Vidinlioğlu şu ifadelerle konuşmasını tamamladı: "Bu tür günler siyaset yapma günü değil. Bu tarz günler birliğin, beraberliğin zirve yapması gereken günler. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Genel merkezimizi de bizi hiç yalnız bırakmadı.

Son dakika haberleri! Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu
Son dakika haberleri! Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu
Son dakika haberleri! Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu
Son dakika haberleri! Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Belediye Başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu - Son Dakika


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