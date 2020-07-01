Son dakika haberleri! Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
Gelen son dakika haberlerine göre Çeşme Otoyolu Üçkuyular çıkışında yolcu otobüsü ile çarpışarak demir yığını haline dönüşen otomobilden çıkarılarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hamile olan Ebru Süngü, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Çeşme Otoyolu Üçkuyular çıkışında yolcu otobüsü ile çarpışarak demir yığını haline dönüşen otomobilden çıkarılarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hamile olan Ebru Süngü, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 2'si çocuk 4 kişinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.
Bu arada kazadan sonra yaralı olarak olay yerinden uzaklaştığı belirtilen otomobil sürücüsü Hüseyin Erilmez'e ise henüz ulaşılamadığı öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 03:22 Kaynak: DHA
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