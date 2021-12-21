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BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA

21.12.2021 15:56

DİYARBAKIR'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen Kadri K., taksiyle gidip beklediği son durakta şoför Mehmet Cingöz'ü bıçakla yaraladı.

DİYARBAKIR'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen Kadri K., taksiyle gidip beklediği son durakta şoför Mehmet Cingöz'ü bıçakla yaraladı. Kadri K. gözaltına alınırken, olay otobüsün dış kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasındaki otobüs durağında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü arızalanınca şoför Mehmet Cingöz, hızını düşürmek zorunda kaldı. Bu nedenle yolculardan Kadri K. ile Mehmet Cingöz arasında tartışma çıktı. Yolcuların da araya girmesiyle Kadri K. otobüsten indirildi.

Kadri K., taksiye binerek otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Kadri K. bir süre sonra durağa gelen otobüsün şoförü Mehmet Cingöz'ü parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan başka bir aracın sürücüsü Ramazan Akçil'in de 2 parmağını kırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bu arada olay, otobüsün dış kamerasına yansıdı.

Şüpheli Kadri K., polis tarafından olayda kullanılan suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Kadri K.?nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA

Araştırma Hastanesi, Mehmet Cingöz, Araştırma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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