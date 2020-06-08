Son dakika haberleri | Belediyeden Babalar Günü mektup yarışması - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla mektup yarışması açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmaya 14 Haziran 2020 tarihine kadar mektup gönderilebilecek.

Yarışma, 15 yaş ve altı ile 16 yaş ve üzeri olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Katılımcılar, mektubun altına başvuranın adı, soyadı, yaşı ve telefon numarasını yazacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler yazdıkları mektubun fotoğrafını çekerek 0535 207 42 89 numaralı WhatsApp hattına gönderebilecek.

Yarışmanın her iki kategorisinde de birincilere çeyrek altın, ikincilere 400 lira hediye çeki, üçüncülere de kol saati verilecek.