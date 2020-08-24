Son dakika haberleri! Belediyeden rap şarkısıyla 'maske' mesajı - Son Dakika

AKSARAY Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kuralına dikkat çekmek için sözleri ve seslendirmesi zabıta Muhammet Palalı'ya ait olan 'Tak Maskeni Tak' adlı rap şarkısıyla klip de çekilerek, farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Belediye personeli ve kentte yaşayanların rol aldığı klip, dijital platformlarda yayınlandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer , "Amacımız, ülkemizde maske takmayı biraz daha artırabilmek. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek istiyoruz" dedi. Aksaray Belediyesi, son günlerde ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine farkındalık oluşturmak için proje geliştirdi. Proje kapsamında, sözleri ve seslendirmesi zabıta Muhammet Palalı'ya ait olan rap şarkısına klip çekildi ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı. 'MASKE TAKMAYI ÖZENDİRMEK İSTİYORUZ'Maske takılmasına özen gösterilmesi için projeyi geliştirdiklerini belirten Aksaray Belediye Başkanı Dinçer, "Ülkemizde son zamanlarda artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek ve maske takmaya özendirmek amacıyla bu şarkıyı hazırladık. Tamamen yerli ve milli bir şarkıdır. Amacımız, ülkemizde maske takmayı biraz daha artırabilmek. Gençlerimize de maske takmayı özendirmek istiyoruz. İnşallah ülkemizde bu vaka sayıları her geçen gün azalır. Eski günlerimize bir an önce döneriz. Ben de maskemi takarak bu farkındalığa destek oluyorum" dedi.

Başkan Dinçer, Aksaray'da maske üretimine aralıksız devam edildiğini, vatandaşa bu maskeleri ücretsiz dağıttıklarını vurguladı. Maske takılması konusunda sürekli uyarılar yaptıklarını belirten Dinçer, "Sosyal mesafe, temizlik ve hijyen koronavirüsle mücadele konusunda alınması gereken bireysel tedbirlerin başında geliyor. Maske bu kuralların en önemlileri arasında çünkü vatandaşlar arasındaki teması kesiyor. Biz belediye olarak maske üretimine ve dağıtımına devam ediyoruz. Maskelerimizi takalım. İhtiyaç olmadıkça sokaklara ve kalabalık mekanlara çıkmayalım. Kurallara uyalım" diye konuştu.