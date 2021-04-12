Son dakika haber: Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor

12.04.2021 11:35
Son dakika haber: Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor, System.String[]

Son dakika habere göre Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamalarının tamamlanmasıyla başlaması beklenen normalleşme sürecinde, daha çevreci ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma için çalışmalar yürütüyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamalarının tamamlanmasıyla başlaması beklenen normalleşme sürecinde, daha çevreci ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma için çalışmalar yürütüyor.

Ulusal kalkınmanın yerelde başlayacağı fikrinden hareketle yola çıkan TBB, kalkınmada yerel yönetimlerin önemini ve nasıl bir rol oynayacağını anlatmak için bölgesel toplantılar düzenliyor.

İlki geçen yıl Van'da gerçekleştirilen ardından Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve İzmir'deki programlarla devam eden "Pandemi Sonrası Kalkınma Toplantıları" başlıklı etkinliklerde, her bölgenin potansiyeli, geliştirilerek daha da öne çıkabilecek yönleri ve ulusal kalkınmaya nasıl destek sağlayacağı konuları, o bölgenin yerel yöneticileri, bürokratları, akademisyenler ve kalkınma ajanslarının temsilcileriyle ele alınıyor.

Toplantılar bölgelerin güçlü yanlarının daha da güçlendirilmesi için neler yapılabileceği görüşülerek, belediyeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı da yapılıyor.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının yerel yönetimlere etkilerinin de görüşüldüğü programlarda salgınla mücadelede yerel yönetimlerin sorumluluklarının yanı sıra salgınla birlikte önemi daha da artan tarım, tedarik zinciri, çevreci ve sürdürülebilir ekonomi, akıllı şehir, akıllı ulaşım, akıllı eğitim gibi başlıklarla ilgili belediyelerin neler yapabileceği tartışılıyor.

"Doğanın korunması bir zorunluluk"

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, dünyanın çok ciddi bir küresel sorunla karşı karşıya olduğunu, Türkiye'nin de bu Kovid-19 salgınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulusal bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Salgınla mücadelede belediyelere büyük görevler düştüğünü kaydeden Şahin, Bilim Kurulundan çıkan kararların, genelgelerin yerel yönetimler tarafından hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Şahin, salgın sürecinde gelirleri azalan, giderleri artan şehirlerin zorluk yaşadığını ifade ederek, aşı uygulamalarının ardından normalleşme beklendiğini, belediyeler olarak salgın sonrası döneme hazırlık yaptıklarını belirtti.

Salgın başladığında dünyadaki belediye birliklerinin başkanlarıyla toplantılar yaptıklarını anlatan Şahin, "Onlarla dünya nereye gidiyor ve birlikte ne yapabiliriz konusunu konuştuk. Salgında şehir ve ülke ekonomileri iyi yönetilmezse sağlık sorunları başka sorun alanlarına dönüşüyor. Çünkü dünya, ülkeler, şehirler duruyor. Bu durgunluk küçülmelere neden oluyor. Bu anlamda ciddi zorluklar olabileceği söylendi, biz de onun üzerine pandemi sonrasında kurulacak yeni dünyada öncelikler üzerinde çalıştık." diye konuştu.

Artık kendi kendine yetme, tedarik zinciri gibi konuların büyük devlet olmanın en önemli başlıkları olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz pandemiden sonra ne yapacağız, buna bakmamız gerekiyor. Şehir ekonomileri, bölgesel kalkınma çok önemli. Her bölgenin kendi önceliği var. Mesela İzmir liman şehri, beraberinde lojistik merkezi var, aynı zamanda tarım var. Tarımın akıllı tarıma, akıllı gıdaya dönüşmesi, tedarik zincirinin çoğalması bakımından çok önemli. Burası Türkiye'nin lokomotifi. Dolayısıyla buranın önceliklerini çok iyi belirlemek gerekiyor ve bölgesel ekonomisini güçlendirecek öncelikleri çok iyi acil eylem planına dökmesi gerekiyor.

Bu Güneydoğu için hayvancılık olurken İzmir'de turizm, tarım olarak ortaya çıkıyor. Bizim bölgeler arası iş birliğinde çok ciddi yapılması gereken işler var. Artık anahtar cümleler yeşil ekonomi ve bilgi ekonomisi. Yeşil sertifikalı programlar, şehirlerin yeşilleşmesi, doğa, çevre projeleri çok önemli. Teknoloji çağındayız. Dijitalleşme bizim önceliklerimizi değiştirdi. Şehirleri akıllandırmamız lazım. Akıllı şehir, akıllı ulaşım, akıllı eğitim, akıllı sağlık, akıllı gıda en önemli başlıklar. Şehirleri buna hazırlıyoruz. Hazırlık ise kendi kurumsal kapasitenle oluyor. Kendimizi yenilememiz, beşeri sermayemizi güçlendirmemiz, dünyanın önceliklerini kendi önceliklerimiz haline dönüştürmemiz, yenilenmemiz çok önemli."

Salgın sürecinde doğanın öneminin çok iyi anlaşıldığını dile getiren Şahin, doğanın korunmasının bir lüks değil, zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Şahin, insanı korumak için doğayı korumak gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çevre, tarım, iklim projeleri çok daha önemli hale geliyor. Küresel ısınma büyük bir sorun olarak karşımızda. Bunu azaltacak tedbirleri koymamız gerekiyor. İklim biziz, değişeceğiz. İklim değişmeyecek, biz değişeceğiz. Bizim zihinlerimiz, yönetişimimiz, yaşam şeklimiz, önceliklerimiz değişecek. Eğer bunları yapamazsak torunlara bırakacak dünya kalmayacak. O yüzden koruyarak kullanma dediğimiz yeşil ekonomiyi ve çevre projelerini güçlendirerek devam edeceğimiz yeni döneme şimdiden hazırlık yapıyoruz."

"Pandemi Sonrası Kalkınma Toplantıları"nın Erzurum, Sivas, Adana, Konya, Kastamonu, Tekirdağ ve Bursa'da da yapılması planlanıyor.

Son dakika haber: Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor
Son dakika haber: Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor
Son dakika haber: Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor
Son dakika haber: Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor

Pandemi, Türkiye, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Belediyeler Kovid-19 salgınında aşı sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika


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