Antalya'da pitbull cinsi 3 köpek belediyeye ait kedi evine girdi, ortaya çıkan tablo yürek parçaladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sabaha karşı saat 02.30 sıralarında etrafı çevreleyen çit tellerin altındaki toprağın kazılması sonucu girdiklerinden ya da birileri tarafından bu noktadan içeri kasıtlı bırakıldığından şüphelenilen pitbull cinsi 3 köpek içeri girdi. Saldırgan köpekler, sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı kedi evinde kafeslere saldırdı ve 12 kediyi telef etti, çok sayıda kafesi ve veteriner malzemesini kullanılamaz hale getirdi.

KÖPEKLERDEN 2'Sİ SAHİPLİ

Sabah olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan inceleme ve mikroçip kontrolü neticesinde saldırgan köpeklerden 2'sinin sahipli olduğu anlaşıldı, diğer köpekte ise mikroçipe rastlanmadı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar'a haber veren belediye, olayın münferit ya da birileri tarafından köpekler içeri kasten salınarak gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda çok yönlü soruşturma başlattı.

GÜVENLİK PERSONELLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Köpeklerin sahibi hakkında şikayetçi olan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Muratpaşa Belediyesi, olayda ihmali bulunduğu düşünülen özel güvenlik personelleri hakkında disiplin soruşturması başlattı. Ölüm raporları hazırlanan kediler, soruşturma tamamlanana kadar muhafaza edilmek üzere donduruldu. Saldırgan pitbull köpekler ise merkezde müşahede altına alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Pitbull cinsi köpek, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 'tehlikeli' ırk sınıfındadır. Sahipli olan bu köpeklerin kontrolsüzce sokakta dolaşmasına izin verilmesi suçtur. Kısa bir süre önce bir mahallemizde yaşanan köpek zehirleme vakalarının ardından merkezimizde böyle bir olayın meydana gelmesi de değerlendirilmesi gereken bir husustur" denildi. Belediyenin bu üzücü olaya bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek sebep olan tüm sorumlularının ortaya çıkartılması konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde benzer bir durumun bir daha yaşanmaması için tedbirleri daha da artıracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesine yer verildi.