Son dakika haberleri: Belediyeye web sitesi şoku - Son Dakika

Son dakika haberleri: Belediyeye web sitesi şoku

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nde Kandıra Belediyesi'nin web sitesinde trafik dolunca, hostign hizmeti sağlayan firma siteyi kapattı.

Kocaeli'nde Kandıra Belediyesi'nin web sitesinde trafik dolunca, hostign hizmeti sağlayan firma siteyi kapattı.


Kocaeli'nin yerli turisti en çok çeken ilçelerinden Kandıra'da, belediyenin web sitesi kapandı. Kandıra Belediyesi'nin hosting hizmetini sağlayan firma, sitenin trafiğinin dolması üzerine siteye girişleri durdurdu. Yüzlerce online işlemin tek tuşla halledildiği sitesinin kapanması herkesi şaşkına çevirdi. Siteye giren vatandaşlar, 'Trafik kotası sebebiyle hizmet durdurulmuştur' yazısı ile karşılaştı. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Belediyeye web sitesi şoku - Son Dakika
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Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
17:22
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
16:59
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
16:58
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
16:44
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
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