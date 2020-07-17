Son dakika haberleri... Belek'te ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Belek'te ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu

Son dakika haberi... TÜRKİYE ve Avrupa'nın en büyük caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Belek sahillerinde, bu yılın ilk yavruları, 11 Temmuz itibarıyla denizle buluştu.

TÜRKİYE ve Avrupa'nın en büyük caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Belek sahillerinde, bu yılın ilk yavruları, 11 Temmuz itibarıyla denizle buluştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Belek sahilleri olarak bilinen Aksu'nun Kundu plajından başlayıp, Kadriye, Belek, Boğazkent, Manavgat'ta ise Denizyaka sahilini içine alan 30 kilometrelik kumsaldaki yuva sayısında, bu yıl koronavirüs nedeniyle rekor yaşanıyor. Bölgede, 21 yıldır caretta carettalar üzerine mayıs-eylül döneminde çalışmalar yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığında yaklaşık 35 kişilik ekip görev yapıyor. İlk yuva çıkışı, Belek oteller bölgesindeki bir yuvadan 12 yavru olarak gerçekleşti. Bir gün sonra da Aksu oteller bölgesindeki bir yuvadan 13 yavru çıkışı olduğu belirlendi.

Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
İLK ÇIKIŞ 11 TEMMUZ'DA

Sabahın ilk ışıklarıyla yumurtalarını kırıp yuvalarından çıkan yavrular, denizin mavi sularıyla buluştu. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu EKAD gönüllüsü Gizem Becit, bu yılın ilk yavru çıkışlarının Belek ve Aksu'daki oteller bölgesindeki iki yuvadan gerçekleştiğini söyledi. Becit, yavruların yuva ve kumsala bıraktığı izlerden yaptıkları belirlemeye göre, 11 Temmuz günü Belek oteller bölgesindeki bir yuvadan 12 yavru çıktığını kaydetti.

TOPLAM 25 YAVRU OLDU

12 Temmuz'da ise Aksu oteller bölgesindeki bir yuvadan 13 yavru olmak üzere iki günde 25 yavrunun denizle buluştuğunu anlatan Gizem Becit, her iki yuvadan çıkışların devam edeceğini aktardı. Becit, "Yavru çıkışlarımız zaten 45-60 gün aralığında hava sıcaklığına bağlı oluyor. Bu sene pandemi kaynaklı otel önü yuvalarımız daha fazla olduğundan ilk çıkışlarımızı da oralarda gördük" dedi.

YUVA REKORU BEKLENİYOR

Yavru çıkışlarının önümüzdeki 10 gün içinde artacağını anlatan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, geçen yıl bölgede toplam 2 bin 150 yuva olduğunu, 21 yıllık süreçteki en fazla yuva sayısının ise 2016'da 2 bin 550 olarak kaydedildiğini açıkladı. Yuvalama sürecinin iki hafta daha sürmesini beklediklerini anlatan Dr. Canbolat, "Şu an itibarıyla yuva sayısı 2 bini buldu. İki haftalık süreçle birlikte 2016'daki 2 bin 550 rekor yuva sayısını geçme olasılığımız var" dedi.


Avrupa, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Belek'te ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 22:45:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Belek'te ilk yavru caretta carettalar denizle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]