Son dakika haberleri! Bellona Kayseri Basketbol, Glory Johnson'ı transfer etti
01.02.2021 17:35
Son dakika haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD doğumlu Karadağlı milli oyuncu Glory Johnson'ı kadrosuna kattı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD doğumlu Karadağlı milli oyuncu Glory Johnson'ı kadrosuna kattı.
Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan ligi ekiplerinden Sopron Basket forması giyen 31 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Transfer çalışmaları kapsamında en son Sopron Basket forması giyen Glory Johson ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.
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