Son dakika haberleri | Beluç Aktivistler Örgütü: İran'ın Zahidan kentinde öldürülenlerin sayısı 95'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Beluç Aktivistler Örgütü: İran'ın Zahidan kentinde öldürülenlerin sayısı 95'e yükseldi

09.10.2022 12:30
Son dakika haberleri | Beluç Aktivistler Örgütü: İran'ın Zahidan kentinde öldürülenlerin sayısı 95'e yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde 30 Eylül'den bu yana yaşanan olaylarda Devrim Muhafızları Ordusu tarafından öldürülenlerin sayısının 95'e yükseldiği öne sürüldü.

İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde 30 Eylül'den bu yana yaşanan olaylarda Devrim Muhafızları Ordusu tarafından öldürülenlerin sayısının 95'e yükseldiği öne sürüldü.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistler Örgütü, resmi telegram sayfasından, Zahidan kentinde 30 Eylül'de cuma namazının ardından düzenlenen gösterilere emniyet güçlerinin ateş açması ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Örgüt, Zahidan'daki olaylarda emniyet güçleri tarafından öldürülen vatandaşların sayısının 95'e, yaralıların sayısının da 300'e yükseldiğini iddia etti.

Söz konusu sivil toplum örgütü, aralarında 12 ve 17 yaş arası çocuklar ile kadınların da bulunduğu 95 kişinin isminin yer aldığı bir liste yayımladı.

Kentte, onlarca kişinin ölümüne neden olan 30 Eylül'deki "Zahidan Kanlı Cuması" olarak adlandırılan olaylar sonrasında yer yer sokak gösterileri düzenlenmeye devam etmişti.

Zahidan'daki olaylar

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'da Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül günü cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Sistan-Beluçistan Valisi Hüseyin Muderis Hiyabani, yaptığı açıklamada olaylarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirmişti. Hiyabani, bu sayıya sivillerin ve emniyet güçlerinin dahil olduğunu, detayların ise daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Beluç Aktivistleri Örgütü ise çıkan olaylarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini ve 193 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Söz konusu olaylar esnasında Sistan-Beluçistan Eyaleti Devrim Muhafızları İstihbarat Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Haşimi'nin bir gösterici tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Zahidan kentinde göstericilerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5 askerin de öldüğü duyurulmuştu.

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, cuma namazını kıldırdığı o gün bir facia yaşandığını, emniyet güçlerinin halkın üzerine hedef gözetmeksizin ateş açtığını öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Beluç Aktivistler Örgütü: İran'ın Zahidan kentinde öldürülenlerin sayısı 95'e yükseldi - Son Dakika

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