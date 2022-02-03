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Son dakika haberleri: "Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı

03.02.2022 16:12
Son dakika haberleri: "Ben çaldım" diye paylaşım yapan zanlıya polisten "biz yakaladık" cevabı

Son dakika haberi: İstanbul'da çarptırıldığı 11 yıl 7 ay hapis cezası nedeniyle kaldığı cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra dönmeyerek firar eden ve bu süreçte karıştığı 10 kapkaç ve 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.

İstanbul'da çarptırıldığı 11 yıl 7 ay hapis cezası nedeniyle kaldığı cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra dönmeyerek firar eden ve bu süreçte karıştığı 10 kapkaç ve 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.

28 ayrı dosyadan hakkında hapis cezası bulunan ve 10 dosyadan da yargılanması süren Barış Sinanoğlu (22), bir süre önce izinli olarak cezaevinden çıktı.

Süresi tamamlanmasına rağmen cezaevine dönmeyen Barış Sinanoğlu'nun Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 10 kapkaç, 2 motosiklet ve 2 plaka hırsızlığı suçu işlediği tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kurdukları özel ekiple 44 ayrı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Fatih'te 1 Şubat Salı gece saatlerinde motosiklet çalıp sabah saatlerinde de kapkaç yaptığı belirlenen zanlının, daha sonra çaldığı telefonla çektirdiği fotoğrafına "Ben çaldım" notu ekleyip paylaşım yaptığı tespit edildi.

Sinanoğlu'nun, Esenler'deki bir adreste kaldığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Sinanoğlu ve birlikte kaldıkları 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Polis ekipleri de zanlıyı yakaladıkları ana ait fotoğrafı "biz yakaladık" notuyla paylaştı.

Kapkaç yaptıktan sonra çaldığı motosikletleri parçalayarak sattı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, haklarında çalıntı mal satın almak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, Sinanoğlu sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Karıştığı birçok kapkaç ve hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıyan Sinanoğlu'nun kapkaç olayını gerçekleştirdiği çalıntı motosikletleri daha sonra parçalayarak sattığı belirlendi.

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Esenyurt, İstanbul, Kapkaç, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı - Son Dakika


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