Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)

13.03.2021 18:02
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3), System.String[]

Son dakika habere göre TOPRAĞA VERİLDİMuğla'nın Milas ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından öldürülen Bensu Narlı'nın (23) cenazesi, Güllük Camii'nde kılınan namazın ardından Güllük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından öldürülen Bensu Narlı'nın (23) cenazesi, Güllük Camii'nde kılınan namazın ardından Güllük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ile genç kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

YAKINLARI KADIN CİNAYETLERİNİ HATIRLATTIBensu'nun akrabası Caner Narlı (23), "Her gün kadınlar katlediliyor. Bensu kuzenimdi, beraber büyüdük. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Kimse böyle bir ölümü hakketmiyor. Diyecek kelime bulamıyorum. Herkes haberlerde paylaşıyor kadın cinayetlerini. Ondan sonra katiller görüyor bunu. Adam gidiyor 5- 10 yıl ceza yiyor. Bunu gören "Aman 5- 10 yıl yatar, çıkarım" diyor. Sistemin değişmesi gerekiyor. Yargının değişmesi gerekiyor. Cezaların caydırıcı olması lazım. Birisini öldürmenin cezasının müebbet olması gerekiyor. Adaletin yerini bulmasını, yeni düzenlemelerin gelmesini istiyoruz. Kadın haklarının korunmasını istiyoruz" dedi.Bensu'nun bir diğer akrabası Gamze Aydın (21) da "Kadın cinayetleri bu günlerde maalesef gündemimizde. Dün hiç tanımadığım bir kadın, bugün en yakınımdan bir kadın, yarın ben, belki de sen. Bu şekilde devam ettikleri sürece, hak ettikleri cezaları almadıkları sürece hiçbir şekilde bize rahat yok. Yani kadınlar olarak bu ülkede özgür değiliz. Gerçekten büyük bir ayrım var. Yazık, günah. Gerçekten şu duruma bir bakın. Her gün bir başka kadının ölüm haberiyle güne başlıyoruz. Her haneye bir ateş düşüyor. Artık adalet sağlansın istiyoruz" dedi.Bensu'nun amcası Selahattin Narlı (52) ise "Çok üzgünüz. Evladımızı, kızımızı genç yaşta kaybettik. Toplum olarak bu kadın cinayetlerine 'dur' denmesini istiyoruz. Kadın cinayetleri, Türkiye'nin başına her gün bir sorun" dedi.Selçuk AKBAŞ/ MİLAS (Muğla),

Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)
Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3)

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Tokat, Cenaze, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bensu'yu öldüren eski erkek arkadaş, çok pişmanmış (3) - Son Dakika


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