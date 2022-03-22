Son dakika haberleri! BERBERDE SİLAHLI SALDIRI; YASİN ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BERBERDE SİLAHLI SALDIRI; YASİN ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI

22.03.2022 22:31

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, berberde silahlı saldırıya uğrayan fabrika işçisi 2 arkadaştan Yasin Demir (25) hayatını kaybetti, Muhammet Can ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

GAZİANTEP'te, berberde silahlı saldırıya uğrayan fabrika işçisi 2 arkadaştan Yasin Demir (25) hayatını kaybetti, Muhammet Can ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi 2 arkadaşa, tıraş olmak için girdikleri berber dükkanında, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silahlı saldırıda Yasin Demir ve Muhammet Can, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Muhammet Can ise yoğun bakıma alındı. Yasin Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ise saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Son dakika haberleri! BERBERDE SİLAHLI SALDIRI; YASİN ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI
Son dakika haberleri! BERBERDE SİLAHLI SALDIRI; YASİN ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI
Son dakika haberleri! BERBERDE SİLAHLI SALDIRI; YASİN ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BERBERDE SİLAHLI SALDIRI; YASİN ÖLDÜ, ARKADAŞI AĞIR YARALI - Son Dakika


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