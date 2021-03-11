Son dakika haberleri: Bergama Belediyespor ateşle oynuyor
11.03.2021 10:57
Son dakika spor haberine göre MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 Ocak'ta 2-0 kazandığı Sultanbeyli Belediyespor mücadelesinden beri 8 maçtır galip gelemeyen Bergama Belediyespor, küme düşme korkusu yaşamaya başladı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 Ocak'ta 2-0 kazandığı Sultanbeyli Belediyespor mücadelesinden beri 8 maçtır galip gelemeyen Bergama Belediyespor, küme düşme korkusu yaşamaya başladı. Bölgesel Amatör Lig'den sezon başında 1 yıllık aranın ardından profesyonel kategoriye dönen Bergama, beklediği çıkışı bir türlü yapamadı. Son olarak evinde Adıyaman 1954 Spor'a da 2-1 yenilen kırmızı-lacivertli ekip, 23 maç sonunda topladığı 24 puanla düşme hattında 14'üncü basamakta yer alıyor.
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