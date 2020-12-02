Son dakika haberleri! Bergama Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bergama Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 17'ye yükseldi

02.12.2020 01:15
Son dakika haberleri! Bergama Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 17'ye yükseldi, System.String[]

Son dakika spor haberi: Misli.com 3.Lig 4.Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor'da korona virüse yakalanan futbolcu sayısı 17'ye yükseldi.

Misli.com 3.Lig 4.Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor'da korona virüse yakalanan futbolcu sayısı 17'ye yükseldi.

Bergama Belediyespor, kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, 3 Aralık günü deplasmanda oynayacakları Karbel Karaköprü Belediyespor maçı öncesinde, kulübün teknik heyeti ve futbolcular ile tesis çalışanlara rutin Covid-19 PCR testi uygulandığını ve yapılan test sonucunda; 13 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Bergama Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Canoğlu, geçtiğimiz hafta PCR testlerinde 4 futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu. Bu bağlamda futbol takımında toplam vaka sayısı 17'ye yükseldi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve izolasyonuyla ilgili protokollerin gereğince derhal başlandığına da yer verildi. - İZMİR

Koronavirüs, Futbolcu, Bergama, Medya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Bergama Belediyespor'da pozitif vaka sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika Spor


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