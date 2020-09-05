Son dakika haberleri: Bergama'da son imza Murat'tan

TFF 3. Lig'de gecikmeli olarak başladığı transfer harekatını art arda imzalarla sürdüren Bergama Belediyespor, defans hattını Çorumspor FK'dan Murat Cömert'le güçlendirdi.

Kariyerinde 237 profesyonel maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, kendisini kırmızı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Göztepe'de 2006 yılında profesyonel olan Murat, Kartalspor, Maltepespor, Fethiyespor, Sivas Bld, Sugsaşspor ve Tokatspor gibi kulüplerde forma giyip Altınordu'da 2 şampiyonluk yaşadı.