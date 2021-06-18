GEZİ Parkı olayları sırasında Okmeydanı'nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin görülen davada bugün karar çıkması bekleniyor.
Duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı.
İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasında Elvan Ailesi ve Taksim Dayanışması adına Akif Burak Atlar konuştu.
Atlar, "Davaya ilişkin kararın verilmesini beklediğimiz bugünkü duruşmada, 8 yıldır haykırdığımız talebimizi yineliyoruz. Berkin için adalet istiyoruz" dedi. Açıklamanın ardından dağılan grup duruşmanın görüleceği mahkeme salonuna yöneldi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | BERKİN ELVAN DAVASINDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR - Son Dakika