Son dakika haberleri | Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

10.07.2022 13:44
Son dakika haberleri | Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı

Son dakika haberleri... Almanya'da ırkçı bir kişinin başörtülü bir kadına fiziksel saldırıda bulunduğu ve başörtüsünü yırttığı bildirildi.

Almanya'da ırkçı bir kişinin başörtülü bir kadına fiziksel saldırıda bulunduğu ve başörtüsünü yırttığı bildirildi.

Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde başkent Berlin'in Weissensee semtinde ırkçı bir kişinin başörtülü bir kadına ırkçı hakaretlerde bulunup saldırdığı ifade edildi.

37 yaşındaki ırkçının restoranda yemek yiyen 39 yaşındaki kadının başörtüsünü yırtarak başına ve vücudunun üst kısmına vurduğu belirtildi.

Saldırıyla ilgili emniyetin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yine Berlin'in Prenzlauer Berg semtinde 52 yaşındaki bir adamın evinin penceresinden iki kadına ırkçı hakarette bulunduğu ve komşuların haber vermesiyle polisin olay yerine geldiği kaydedildi.

Polise de hakaret eden şahsın gözaltına alınıp kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Berlin'de başörtülü kadına ırkçı saldırı - Son Dakika

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