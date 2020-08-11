Son dakika haberleri! BES fonu istatistikleri
Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,04
|263
|200
|59
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,56
|55
|33
|22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,32
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,90
|29
|28
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,23
|117
|100
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,45
|28
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,00
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,01
|16
|12
|2
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:09
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin "Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü